Українця визнано найкращим легкоатлетом світу-2017 серед ветеранів

14:21, 23 березня 2018
Інше
262
Федорко здобув звання кращого стрибуна світу серед ветеранів / poltava.depo.ua

Про це стало відомо з офіційного листа президента WMA (World Masters Athletics) Стена Перкінса на адресу офісу Федерації легкої атлетики України, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.

У 2017 році Олег Федорко став чемпіоном світу у приміщенні серед ветеранів і встановив світовий рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту у віковій категорії 60+.

Цього року Федорко вже двічі поліпшив світовий рекорд: у січні він переміг на відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів (1,76 м), а потім виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні серед ветеранів, який триває у Мадриді, з новим рекордом – 1,78 м.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #збірна України#легка атлетика