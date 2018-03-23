Українця визнано найкращим легкоатлетом світу-2017 серед ветеранів
14:21, 23 березня 2018Інше
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Українця Олега Федорка визнано найкращим у номінації «Стрибки».
Федорко здобув звання кращого стрибуна світу серед ветеранів / poltava.depo.ua
Українця Олега Федорка визнано найкращим легкоатлетом світу серед ветеранів за підсумками 2017 року у номінації «Стрибки».
Про це стало відомо з офіційного листа президента WMA (World Masters Athletics) Стена Перкінса на адресу офісу Федерації легкої атлетики України, повідомляє офіційний сайт ФЛАУ.
У 2017 році Олег Федорко став чемпіоном світу у приміщенні серед ветеранів і встановив світовий рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту у віковій категорії 60+.
Цього року Федорко вже двічі поліпшив світовий рекорд: у січні він переміг на відкритому чемпіонаті Республіки Білорусь з легкої атлетики у приміщенні серед ветеранів (1,76 м), а потім виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи у приміщенні серед ветеранів, який триває у Мадриді, з новим рекордом – 1,78 м.
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