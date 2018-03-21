У чоловічої і жіночої збірних України з біатлону буде один тренер

Про такі плани розповів наставник чоловічої команди Юрай Санітра.

Подальша доля наставника чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітри визначиться в квітні. Про це заявив сам словацький тренер в інтерв'ю "UA:Біатлон".

За його словами, питання щодо його роботи у збірній залишається відкритим.

"Питання щодо моєї подальшої роботи відкрите. Зараз я в Словаччині, буду в Києві орієнтовно в середині квітня. Тоді все і стане зрозуміло. Є різні варіанти. Особисто я хочу продовжити співпрацю, адже два роки ми важко працювали з хлопцями і хочемо завершити свою справу", - повідомив Санитра.

Також він розповів про плани об'єднати чоловічу і жіночу команди України.

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"Не хочу забігати вперед, але розглядається такий варіант, що поєднує чоловічу і жіночу команду, і в них буде один головний тренер. Але це ще робочий проект. Робити якісь висновки зарано. Якщо я буду тренувати обидві збірні, то для початку треба буде провести детальний аналіз. Зрозуміти, як рухатися далі. Потрібно з перших днів думати про наступну Олімпіаду, адже не виключено, що в жіночій команді виникнуть кадрові питання".

Крім того, Санітра розповів, кого він бачить серед спортсменів збірної на майбутній зимовій Олімпіаді в Пекіні у 2022 році.

"Що стосується підготовки до наступної Олімпіади нинішніх спортсменів чоловічої збірної, то, думаю, вони будуть готуватися. І Прима, і Підручний можуть ще додати. В цьому році Артем і Дмитро витягли удвох мало не весь сезон, вони молодці. Сергій Семенов, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, залишається біатлоністом світового класу. Є ще Тищенко і Ткаленко. До того ж, треба проаналізувати виступи представників команди "Б", провести відповідне тестування, щоб оцінити їхні можливості і перспективи у головній команді", - сказав Санітра.

Нагадаємо, і чоловіча, і жіноча збірні України з біатлону провалили зимові Олімпійські ігри в Пхьончхані.