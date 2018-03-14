Українським спортсменам офіційно заборонили виступати на турнірах у Росії

За словами міністра спорту Жданова, змагання в Росії, з урахуванням внутрішньої і зовнішньої політики РФ, є небезпечними для українських спортсменів.

Міністерство молоді та спорту України офіційно заборонило українським спортсменам брати участь у змаганнях на території Російської Федерації. Про це повідомив глава міністерства Ігор Жданов.

«Я підписав новий наказ - про те, що у відповідності з нещодавно прийнятим законом України «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» українські спортсмени не будуть брати участь у будь-яких змаганнях, які проходять на території РФ. Хочу додати, що змагання в Росії, з урахуванням внутрішньої і зовнішньої політики цієї країни, є небезпечними для наших спортсменів", - написав Жданов на своїй сторінці у «Фейсбуці».

Як вчора повідомляв УНІАН, збірна України з біатлону ухвалила рішення бойкотувати етап Кубка світу в Росії після втручання міністра спорту Ігоря Жданова. Пізніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак заявив, що Україна буде бойкотувати всі змагання, що проводяться в Росії.