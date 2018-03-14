Українка Костюк пробилася до 1/4 фіналу тенісного турніру в китайському Шеньчжені

У другому раунді вона обіграла китаянку Сюнь Фан'їн.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у третє коло змагань в китайському Шеньчжені. У поєдинку другого раунду змагань 15-річна Костюк у трьох сетах здолала 23-річну китаянку Сюнь Фан'їн.

Рахунок матчу– 6:2, 1:6, 6:4, повідомляє офіційний сайт турніру.

Читайте також15-річна українка Костюк успішно стартувала на турнірі в китайському Шеньчжені

У стартовому сеті Костюк вдалося тричі взяти подачу суперниці, віддавши лише один гейм на своїй подачі. Але вже другий сет складався не на користь українки. Не пішла на користь і перерва через дощу. В результаті Костюк програла другу партію китаянці.

У середині вирішального сету Сюнь зробила шостий брейк у матчі і мала всі шанси на перемогу, ведучи в рахунку 3:1. Марта зрівняла рахунок, однак китаянка знову вийшла вперед, але наступні три гейми залишилися за представницею України.

Марта Костюк (Україна) - Сюнь Фан'їн (Китай) - 6:2, 1:6, 6:4

У наступному раунді турніру Марта Костюк зіграє з 24-річною Луксікою Кумкхум з Таїланду, сіяною на турнірі під другим номером.