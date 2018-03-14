Сайт федерації біатлону України закритий після новини про бойкот турнірів у Росії

11:43, 14 березня 2018
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скріншот головної сторінки biathlon.com.ua

«Патріотизм в Україні перестав відповідати своєму визначенню. Патріоти тепер не ті, хто мислять і намагаються зробити щось на благо держави, а ті, хто найголосніше кричать «Москаляку на гілляку». Саме останні знаходять підтримку у широких мас, а розумні люди цим уміло користуються. Це дорога в нікуди», – сказано в повідомленні на сайті.

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Пізніше в повідомленні з'явилося уточнення.

«Текст не має відношення до Федерації біатлону, це послання виключно від того, хто займався сайтом», – дописано через деякий час.

Зазначимо, що портал виконує функції офіційного сайту Федерації біатлону України, хоча юридично таким не є.

Як інформував УНІАН, вчора президент ФБУ Володимир Бринзак повідомив, що Україна відмовилася від участі вітчизняних спортсменів в турнірах на території РФ.

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Теги: #бойкот