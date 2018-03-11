Українка Журавок виграла дві медалі за два дні на етапі Кубку IBU з біатлону

14:19, 11 березня 2018
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biathlon.com.ua

Зазначимо, що вчора українка Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці.

Кубок IBU

7-й етап

Жінки. Спринт

1. Євгенія Павлова (Росія) – 24.12,5 (1+0)

2. Каролін Хорхлер (Німеччина) – 4,8 (0+0)

3. Юлія Журавок (Україна) – 7,5 (0+0)

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Теги: #Кубок IBU