Українка Журавок виграла дві медалі за два дні на етапі Кубку IBU з біатлону

У суботу Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці, а в неділю - бронзу в спринті.

Сьогодні на етапі Кубка IBU з біатлону у російському Уваті пройшла жіноча спринтерська гонка. Українка Юлія Журавок виграла бронзову медаль, поступившись переможниці 7 секундами. Перемогу здобула росіянка Євгенія Павлова. Зазначимо, що вчора українка Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці. Кубок IBU 7-й етап Жінки. Спринт 1. Євгенія Павлова (Росія) – 24.12,5 (1+0) 2. Каролін Хорхлер (Німеччина) – 4,8 (0+0) 3. Юлія Журавок (Україна) – 7,5 (0+0)

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