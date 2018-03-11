Українка Журавок виграла дві медалі за два дні на етапі Кубку IBU з біатлону
14:19, 11 березня 2018Інше
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У суботу Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці, а в неділю - бронзу в спринті.
Юлія Журавок / biathlon.com.ua
Сьогодні на етапі Кубка IBU з біатлону у російському Уваті пройшла жіноча спринтерська гонка. Українка Юлія Журавок виграла бронзову медаль, поступившись переможниці 7 секундами. Перемогу здобула росіянка Євгенія Павлова.
Зазначимо, що вчора українка Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці.
Кубок IBU
7-й етап
Жінки. Спринт
1. Євгенія Павлова (Росія) – 24.12,5 (1+0)
2. Каролін Хорхлер (Німеччина) – 4,8 (0+0)
3. Юлія Журавок (Україна) – 7,5 (0+0)
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