Друге золото на зимовій Паралімпіаді-2018 Україні приніс Максим Яровий у лижних гонках

Це шоста нагорода української команди за два дні змагань.

У другий змагальний день на зимових Паралімпійських іграх-2018 у Пхьончхані українці змагаються у єдиному виді програми. У лижних перегонах на дистанції 15 км сидячи перемогу здобув український спортсмен Максим Яровий.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

28-річний українець Максим Яровий подолав дистанцію за 48 хвилин 23,5 секунд. Американця Деніела Кноссена наш спортсмен випередив на 43 секунди, а бронзового призера Сін Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду.

Ше один українець, дебютант Паралімпіади Тарас Радь показав 7-й результат.

Як повідомляв УНІАН, у суботу українці здобули 5 медалей Паралімпіади. Золото Максима Ярового - це шоста нагорода збірної. Тепер в активі українців 2 золоті, 1 срібна і 3 бронзові нагороди.