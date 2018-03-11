Друге золото на зимовій Паралімпіаді-2018 Україні приніс Максим Яровий у лижних гонках

04:21, 11 березня 2018
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Максим Яровий / news.pn

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

28-річний українець Максим Яровий подолав дистанцію за 48 хвилин 23,5 секунд. Американця Деніела Кноссена наш спортсмен випередив на 43 секунди, а бронзового призера Сін Уй Хюна (Корея) - на 51 секунду. 

Ше один українець, дебютант Паралімпіади Тарас Радь показав 7-й результат.

Як повідомляв УНІАН, у суботу українці здобули 5 медалей Паралімпіади. Золото Максима Ярового - це шоста нагорода збірної. Тепер в активі українців 2 золоті, 1 срібна і 3 бронзові нагороди. 

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Теги: #Паралімпіада-2018