Світоліна пройшла в друге коло турніру в Індіан-Уеллс і здобула 300-ту перемогу в кар'єрі

Наша спортсменка впевнено обіграла Мону Бартель з Німеччини в двох партіях.

У Індіан-Уеллс (США) завершився матч другого кола жіночого турніру BNP Paribas Open WTA категорії Premier Mandatory з призовим фондом $8,648,508, в якому українка Еліна Світоліна здолала Мону Бартль з Німеччини.

Гра завершилась впевненою перемогою нашої спортименки у двох партіях - 6:4, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бартель у першій партії повела з брейком 3:1, але українка миттєво зрівняла рахунок, могла зробити ще один брейк у сьомому геймі, але дотиснула суперницю в дев'ятому - 5:4. А потім українка вдало подала на сет - 6:4

Читайте такожСвітоліна зіграє на п'яти турнірах WTA навесні і Roland GarrosУ другому сеті Світоліна за рахунку 3:3 виграла гейм на подачі суперниці (4:3), потім відігралася з 15:40 на своїй подачі (5:3) й добила зламану Бартель в наступному геймі - 6:3.

У третьому раунді турніру Світоліну чекає протистояння з Карлою Суарес-Наварро з Іспанії, яка обіграла Се Су-Вей - 6:4, 2:6, 6:3.

Турнір в Індіан-Уеллс триватиме до 18 березня.