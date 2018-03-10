Швейцарець Колонья виграв знаменитий лижний марафон в Холменколлені

17:59, 10 березня 2018
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Колонья виграв лижний марафон в Холменколлені / Reuters

Переможця гонки визначили фотофініш, повідомляє офіційний сайт змагань.

Колонья подолав дистанцію за 2 години 01 хвилину 48,1 секунди, одночасно з Мартіном Йонсом Сундбю з Норвегії. Лише фотофініш визначив перевагу швейцарця на кілька сантиметрів на фінішній межі.

Читайте такожШвейцарець Колонья виграв золото Олімпіади в лижній гонці на 15 кілометрів3-е місце і бронза на рахунку Максима Вилегжаніна з Росії, який пограв дуету лідерів на фініші всього 1,1 секунди.

Таким чином, Сундбю не зміг виграти марафон в Холменколлені втретє поспіль.

Змагання традиційно проходять в рамках етапу Кубка світу з лижного спорту.

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Теги: #Кубок світу#лижні гонки