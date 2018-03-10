Швейцарець Колонья виграв знаменитий лижний марафон в Холменколлені

Переможця гонки на 50 км. визначив фотофініш.

У передмісті столиці Норвегії Осло Холменколлені відбувся знаменитий лижний марафон, переможцем якого цього разу став Даріо Колонья зі Швейцарії.

Переможця гонки визначили фотофініш, повідомляє офіційний сайт змагань.

Колонья подолав дистанцію за 2 години 01 хвилину 48,1 секунди, одночасно з Мартіном Йонсом Сундбю з Норвегії. Лише фотофініш визначив перевагу швейцарця на кілька сантиметрів на фінішній межі.

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Таким чином, Сундбю не зміг виграти марафон в Холменколлені втретє поспіль.

Змагання традиційно проходять в рамках етапу Кубка світу з лижного спорту.