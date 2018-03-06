Світоліна стала переможницею виставкового тенісного турніру "Tie Break Tens" в Нью-Йорку
10:34, 06 березня 2018Інше
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Українка обіграла Вінус Вільямс,Коко Вандевей і Чжан Шуай.
Світоліна виграла виставковий турнір у Нью-Йорку / twitter.com/tiebreaktens
У ніч на вівторок в Нью-Йорку відбувся комерційний виставковий тенісний турнір "Tie Break Tens", переможцем якого стала українка Еліна Світоліна.
Наша спортсменка виграла всі три матчі, повідомляє офіційний сайт змагань.
За регламентом змагань матчі складалися з одного сету, який тривав до 10 перемог однієї зі спортсменок.
Читайте такожСвітоліна зберегла 4-е місце в рейтингу WTA, Долгополов вибив з 50-ти найсильнішихНа стадії чвертьфіналу Світоліна з рахунком 10-3 обіграла Вінус Вільямс, у півфіналі всуху розгромила Коко Вандевей (10-0), а у вирішальному фінальному поєдинку не залишила шансів китаянці Чжан Шуай (10-3).
За перемогу в «Tie Break Tens» Світоліна отримає 250 тисяч доларів США призових.
Раніше, в цьому сезоні вже відбувся чоловічий розіграш турніру «Tie Break Tens». Перемогу в змаганнях здобув 32-річний чех Томаш Бердих.
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