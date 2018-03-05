У Києві відбудеться щорічний міжнародний турнір з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2018»

Змагання відбудуться в столичному Палаці спорту з 15 по 19 березня.

З 15 по 19 березня в Києві відбудеться щорічний міжнародний турнір з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної 2018».

Масштабні змагання пройдуть в столичному Палаці спорту вже в 23-й раз і зберуть найкращих спортсменок із понад 30 країн світу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Спеціально з нагоди проведення «Кубка Дерюгіної» Україну відвідає президент Міжнародної федерації гімнастики, член Міжнародного Олімпійського Комітету Морінарі Ватанабе та провідні світові функціонери з художньої гімнастики.

«Кубок Дерюгіної» за історію свого існування став початком зоряної спортивної кар'єри для багатьох легенд світової художньої гімнастики. На київських змаганнях у Палаці спорту свій шлях починали такі прославлені спортсменки, як Катерина Серебрянська, Тамара Єрофєєва, Аліна Кабаєва, Ганна Безсонова та багато інших. Цьогорічний турнір також не стане винятком:

Читайте такожУкраїнські гімнастки завоювали п'ять медалей на другий день Кубка Дерюгіної«Для мене це справжній привід для гордості, що в нашій країні з 1992 року існує така незмінна традиція - проводити навесні всесвітньо відомий турнір з художньої гімнастики, - каже головний тренер національної збірної Ірина Дерюгіна. - Також важливо, що наші змагання - одні з перших стартів сезону, що ведуть до Чемпіонату світу, на якому вже в цьому році почнеться боротьба за перші ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо».

«Кубок Дерюгіної 2018» вже за традицією не просто спортивний турнір, а справжнє ефектне шоу. Цього року на глядачів чекають:

• яскраві змагання в індивідуальних та групових вправах;

• виступ талановитих юніорок, які принесли Україні «срібло» і «бронзу», які отримали ліцензію на юніорські Олімпійські ігри 2018 у Буенос-Айресі;

• прем'єра нових програм збірної команди України;

• несподівані постановки показових виступів на Гала-концерті за участю світових зірок художньої гімнастики.