Українські легкоатлети залишилися без медалей чемпіонату світу

В останньому фіналі наша естафетна четвірка у жінок в бігу 4х400 метрів фінішувала 5-ю, але посіла 4-е місце після дискваліфікації збірної Ямайки.

У Бірмінгемі (Великобританія) завершився останній фінал чемпіонату світу з легкої атлетики за участю представників України, де наша естафетна команда 4х400 метрів фінашувала п`ятою, але посіла підсумкове 4-е місце після дискваліфікації збірної Ямайки.

Таким чином, збірна України в цілому залишилася без нагород світової першості, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українки виступали в останньому виді програми у складі Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анна Ярощук-Рижкова і Анастасія Бризгіна і посіли 4-е підсумкове місце з результатом 3 хвилини 31.32 секунди.

Читайте такожУкраїнка Левченко зайняла 5-е місце на ЧС з легкої атлетики у стрибках у висоту.Чемпіонками світу стали бігунки з США, з результатом 3:23.85, друге місце у команди Польщі, третє - у збірної Великобританії.

У ще одному фіналі з участю представниці України в заключний день змагань - у стрибках у довжину серед жінок - Марина Бех посіла 10-е місце з результатом 6 метрів 37 сантиметрів.

Як повідомляв УНІАН, зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики проходив у Бірмінгемі з 1 по 4 березня.