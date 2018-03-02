Українець Касьянов йде на четвертому місці після трьох видів семиборства на чемпіонаті світу з легкої атлетики

У бігу на 60 метрів Касьянов встановив національний рекорд у закритих приміщеннях.

Український багатоборець Олексій Касьянов посідає четверте місце після трьох видів програми на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що відбулися в ранковій сесії сьогодні в англійському Бірмінгемі.

На старті семиборства чоловіки змагаються в бігу на 60 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра. Майже в кожному з цих видів Олексій Касьянов зміг показати хороший результат. Касьянов пробіг 60 метрів з п'ятим результатом, потім показав третій результат у стрибках в довжину, а у штовханні посів восьме місце. Сумарно після трьох видів змагань в активі українця 2556 очок і четверте місце.

Олексій може бути незадоволений хіба що стрибками в довжину — йому вдалося провести тільки одну успішну спробу (7.43 метра), а інші дві не були зараховані. А ось в бігу на 60 метрів Касьянов встановив національний рекорд у закритих приміщеннях, повідомляє Sport Arena.

Читайте такожВісім українців виступлять на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенніПоточне відставання українця від третього місця складає 16 очок — німець Кай Казмирек набрав 2572 очки. А ось дует лідерів відірвався набагато далі: лідирує француз Кевін Мейер (2714 очки), а за ним іде канадець Дам'єн Ворнер (2669 очок).

Слідом за Касьяновим велика група переслідувачів, яка відстає від українця на 73 очки і більше.

У вечірній сесії відбудуться стрибки у висоту (Касьянов тут не дуже сильний), які закриють перший змагальний день. Заключні три види змагань у семиборстві — 60 метрів з бар'єрами, стрибки з жердиною та біг на 1000 метрів — відбудуться в суботу, 3 березня. Перші два види в ранковій сесії, а біг — у вечірній.

Зазначимо, що українка Аліна Шух після другого виду змагань з п'ятиборства посідає восьме місце. В секторі для стрибків вона показала результат 1,82 м, а в бігу на 60 метрів її результат 8,85 сек.

Чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні проходить з 1-го по 4 березня в Бірмінгемі.