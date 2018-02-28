Світоліна - про особисте життя: моє серце вільне

Судячи з усього, роман тенісистки із зіркою британського крикету підійшов до завершення.

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася в ефірі програми «Сніданок з 1+1», що її серце вільне.

«Зараз моє серце вільне. Зараз, як і завжди, більшість часу я приділяю тенісу... І для мене це в пріоритеті».

Зазначимо, що Світоліна тривалий період часу зустрічалася з британським спортсменом гри в крикет Рісом Топлі. Вони познайомилися в позаминулому році в одному зі спортзалів Лондона.

На День всіх Закоханих пара ще була разом, проте зараз в соціальних мережах українки більше немає фотографій з Топлі.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Світоліна захистила титул на турнірі в Дубаї.