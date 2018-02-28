Світоліна - про особисте життя: моє серце вільне

12:47, 28 лютого 2018
Інше
881
Еліна Світоліна / Shutterstock

«Зараз моє серце вільне. Зараз, як і завжди, більшість часу я приділяю тенісу... І для мене це в пріоритеті».

Зазначимо, що Світоліна тривалий період часу зустрічалася з британським спортсменом гри в крикет Рісом Топлі. Вони познайомилися в позаминулому році в одному зі спортзалів Лондона.

На День всіх Закоханих пара ще була разом, проте зараз в соціальних мережах українки більше немає фотографій з Топлі.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Світоліна захистила титул на турнірі в Дубаї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Еліна Світоліна особисте життя