Світоліна - про особисте життя: моє серце вільне
12:47, 28 лютого 2018Інше
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Судячи з усього, роман тенісистки із зіркою британського крикету підійшов до завершення.
Еліна Світоліна / Shutterstock
Четверта ракетка світу Еліна Світоліна зізналася в ефірі програми «Сніданок з 1+1», що її серце вільне.
«Зараз моє серце вільне. Зараз, як і завжди, більшість часу я приділяю тенісу... І для мене це в пріоритеті».
Зазначимо, що Світоліна тривалий період часу зустрічалася з британським спортсменом гри в крикет Рісом Топлі. Вони познайомилися в позаминулому році в одному зі спортзалів Лондона.
На День всіх Закоханих пара ще була разом, проте зараз в соціальних мережах українки більше немає фотографій з Топлі.
Нагадаємо, що наприкінці лютого Світоліна захистила титул на турнірі в Дубаї.
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