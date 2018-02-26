Біатлоністка Блашко зможе виступати за Україну лише з березня 2019 року через заборону білоруської федерації

Білоруська федерація біатлону відмовилася скасовувати карантин для колишньої громадянки цієї країни Дар'ї Блашко.

Білоруська біатлоністка Дар'я Блашко, яка наприкінці минулого року отримала українське громадянство, не має права брати участь в офіційних стартах протягом 2 років.

Білоруська федерація біатлону відмовилася скорочувати або скасовувати дворічний карантин, який автоматично накладається на спортсмена при зміні громадянства.

Останній раз Блашко брала участь у міжнародних стартах у березні 2017 року. Таким чином, спортсменка зможе почати представляти Україну з березня 2019 року.

«Нічого страшного в цій ситуації я не бачу. Про інше рішення білоруської федерації ми і не мріяли», - прокоментувала ситуацію Блашко, повідомляє "Єврорадіо".

Варто зазначити, що на останньому чемпіонаті України Блашко виграла спринт і гонку переслідування.