Біатлоністка Блашко зможе виступати за Україну лише з березня 2019 року через заборону білоруської федерації

22:11, 26 лютого 2018
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Блашко отримала українське громадянство / Білоруська федерація біатлону

Білоруська федерація біатлону відмовилася скорочувати або скасовувати дворічний карантин, який автоматично накладається на спортсмена при зміні громадянства.

Останній раз Блашко брала участь у міжнародних стартах у березні 2017 року. Таким чином, спортсменка зможе почати представляти Україну з березня 2019 року.

«Нічого страшного в цій ситуації я не бачу. Про інше рішення білоруської федерації ми і не мріяли», - прокоментувала ситуацію Блашко, повідомляє "Єврорадіо".

Варто зазначити, що на останньому чемпіонаті України Блашко виграла спринт і гонку переслідування.

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Теги: #Дар'я Блашко збірна України