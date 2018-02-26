Біатлоністка Блашко зможе виступати за Україну лише з березня 2019 року через заборону білоруської федерації
22:11, 26 лютого 2018Інше
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Білоруська федерація біатлону відмовилася скасовувати карантин для колишньої громадянки цієї країни Дар'ї Блашко.
Дар'я Блашко отримала українське громадянство в 2017 році / Білоруська федерація біатлону
Білоруська біатлоністка Дар'я Блашко, яка наприкінці минулого року отримала українське громадянство, не має права брати участь в офіційних стартах протягом 2 років.
Білоруська федерація біатлону відмовилася скорочувати або скасовувати дворічний карантин, який автоматично накладається на спортсмена при зміні громадянства.
Останній раз Блашко брала участь у міжнародних стартах у березні 2017 року. Таким чином, спортсменка зможе почати представляти Україну з березня 2019 року.
«Нічого страшного в цій ситуації я не бачу. Про інше рішення білоруської федерації ми і не мріяли», - прокоментувала ситуацію Блашко, повідомляє "Єврорадіо".
Варто зазначити, що на останньому чемпіонаті України Блашко виграла спринт і гонку переслідування.
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