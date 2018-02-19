Шведський призер Олімпіади закликав бойкотувати змагання в Росії

На думку Себастьяна Самуельссона, Росія, яка замішана в допінгових скандалах, не повинна проводити великі змагання.

Шведський біатлоніст Себастьян Самуельссон, який завоював срібло у гонці переслідування на Олімпійських іграх в Пхьончхані, закликав до бойкоту змагань, що проводяться в Росії.

«Думаю, країна, у якої немає функціонуючої антидопінгової організації і якій Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не дозволяє проводити тестування, не повинна організовувати чемпіонати», - заявив спортсмен, якого цитує Reuters.

Біатлоніст висловив надію, що спортсмени будуть бойкотувати російські змагання. «З боку атлетів звучали заклики позбавити Росію цих змагань, але IBU (Міжнародного союзу біатлоністів. - УНІАН) не зробив цього. Те, що вони не слухають нас, спортсменів, — це ганьба», — додав Самуельссон.

14 лютого IBU оголосив, що два етапи змагань на Кубок IBU в Уваті та Ханти-Мансійську і етап Кубка світу в Тюмені не будуть перенесені з Росії. Це рішення викликало розчарування шведського спортсмена.

Нагадаємо, 12 лютого Самуельссон виграв срібло у гонці переслідування на Олімпіаді в Пхьончхані.