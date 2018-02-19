Федерер повернувся на вершину рейтингу ATP через рекордні 5 років та 106 днів
Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала оновлений рейтинг, в якому першою ракеткою світу знову став легендарний швейцарець Роджер Федерер.
Швейцарець обійшов у реєстрі свого вічного конкурента Рафаеля Надаля після виступу на турнірі в Роттердамі минулого тижня, де він виграв 97-й титул у кар'єрі.
Знову ставши номером один, Федерер встановив три рекорди. У 36 років він став найстаршим лідером рейтингу в історії чоловічого тенісу – до нього рекорд належав 33-річному Андре Агассі.
Крім того, Федерера не було на першій сходинці 5 років та 106 днів – ніхто не повертався на вершину рейтингу після такої перерви.
Ще один рекорд - між першим і останнім заходом Федерера на перше місце пройшли рекордні 14 років. Вперше Роджер став першою ракеткою світу ще в січні 2004 року.
Зазначимо, що найкращий з українців Олександр Долгополов розташовується на 35-й позиції у рейтингу.
Рейтинг ATP:
1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 10105 очок
1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 9760
3 (3). Марін Чіліч (Хорватія) – 4960
4 (5). Григор Димитров (Болгарія) – 4635
5 (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4450
6 (6). Домінік Тім (Австрія) – 4220
7 (7). Давид Гоффен (Бельгія) – 3280
8 (8). Джек Сік (США) – 2880
9 (11). Кевін Андерсон (ПАР) – 2835
10 (9). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) – 2815
...44 (35). Олександр Долгополов (Україна) – 1091
...118 (117). Сергій Стаховський (Україна) – 498
...229 (227). Ілля Марченко (Україна) – 230