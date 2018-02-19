Федерер повернувся на вершину рейтингу ATP через рекордні 5 років та 106 днів

Також швейцарець побив низку рекордів.

Асоціація тенісистів-професіоналів опублікувала оновлений рейтинг, в якому першою ракеткою світу знову став легендарний швейцарець Роджер Федерер.

Швейцарець обійшов у реєстрі свого вічного конкурента Рафаеля Надаля після виступу на турнірі в Роттердамі минулого тижня, де він виграв 97-й титул у кар'єрі.

Знову ставши номером один, Федерер встановив три рекорди. У 36 років він став найстаршим лідером рейтингу в історії чоловічого тенісу – до нього рекорд належав 33-річному Андре Агассі.

Крім того, Федерера не було на першій сходинці 5 років та 106 днів – ніхто не повертався на вершину рейтингу після такої перерви.

Ще один рекорд - між першим і останнім заходом Федерера на перше місце пройшли рекордні 14 років. Вперше Роджер став першою ракеткою світу ще в січні 2004 року.

Зазначимо, що найкращий з українців Олександр Долгополов розташовується на 35-й позиції у рейтингу.

Рейтинг ATP:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 10105 очок

1 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) – 9760

3 (3). Марін Чіліч (Хорватія) – 4960

4 (5). Григор Димитров (Болгарія) – 4635

5 (4). Александр Звєрєв (Німеччина) – 4450

6 (6). Домінік Тім (Австрія) – 4220

7 (7). Давид Гоффен (Бельгія) – 3280

8 (8). Джек Сік (США) – 2880

9 (11). Кевін Андерсон (ПАР) – 2835

10 (9). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) – 2815

...44 (35). Олександр Долгополов (Україна) – 1091

...118 (117). Сергій Стаховський (Україна) – 498

...229 (227). Ілля Марченко (Україна) – 230