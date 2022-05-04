Новини подаватимуться у форматі дайджесту від журналістів-оглядачів спорту.

З 3 травня група 1+1 media відновлює спортивні новини: з понеділка по пʼятницю на глядачів одразу двох телеканалів холдингу — 2+2 та ТЕТ — чекатиме огляд актуальних подій спорту в Україні та світі. Як і раніше, проєкт матиме назву "Проспорт" і транслюватиметься на ТЕТ щоденно о 16:00, а на 2+2 — у проміжку між 17:00 та 18:00. У медіагрупі зазначають, що новини подаватимуться у форматі дайджесту від журналістів-оглядачів спорту.

Важливо, що в межах нового сезону проєкту висвітлюватимуться і події зі спортивного фронту. Зокрема, як Україну підтримують зірки спорту, які компанії та організації виступають за припинення будь-яких звʼязків з російськими спортсменами, як спортивні фанати реагують на події в Україні та що роблять для припинення війни.

Спонсором показу є компанія Parimatch.

"Галузеві події користуються великою увагою, тому ми будемо продовжувати генерувати актуальний контент про спорт, давати нашим глядачам оперативні новини та хоча б на певний час відволікати від стрічки війни. Водночас маємо багато локальних історій про спортсменів, які взяли в руки зброю і так само, як і десятки тисяч українців, захищають нашу Незалежність на полі бою. Тому наша місія — розповідати історії про цих людей, а також піднімати важливі теми, що стосуються боротьби на спортивному фронті в тому числі", — прокоментував керівник управління спортивних проєктів в 1+1 Production Степан Щербачов.

Дивіться "Проспорт" щодня з понеділка по пʼятницю о 16:00 на телеканалі ТЕТ і в проміжку 17:00-18:00 на 2+2.