Шведка Еберг сенсаційно виграла індивідуальну біатлонну гонку Олімпіади

Українські спортсменки знову провалилися.

В Пхенчхані завершилася жіноча індивідуальна гонка у біатлоні, де перемогу сенсаційно здобула Ханна Еберг зі Швеції, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Дистанцію в 15 км. спортсменка подолала за 41 хвилину 07.2 секунди (чистий результат - спортсменка не допустила жодного промаху).

Другий результат у Анастасії Кузьміної зі Словаччини, яка була набагато швидше ніж Эберг, але двічі промахнулася на вогневих рубежах (по одному - на другому і третьому) та отримала 2 хвилини штрафу. Її підсумкове відставання склало - 24,7 секунди.

Швидше переможниці була і бронзовий призер Лаура Дальмайєр з Німеччини - 1 промах і 41,2 секунди відставання.

Спортсменки збірної України знову провалили гонку в олімпійському Пхенчхані. Юлія Джима фінішувала 20-й, Валентина Семеренко - 25-ю, Віта Семеренко - 63-ї та Анастасія Меркушина - 70-й.