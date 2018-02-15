Екс-українка Савченко в парі з Масо принесли Німеччини золото Олімпіади в парному катанні (фотогалерея)
06:48, 15 лютого 2018Олімпіада
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Завершився розіграш другого комлекта нагород у фігуристів на Олімпіаді.
Альона Савченко і Бруно Масо принесли золото збірної Німеччини / Reuters
В Пхенчхані завершився розіграш комплекту нагород у фігурному катанні, де в змаганнях спортивних пар перемогу здобули екс-українка Олена Савченко і Бруно Масо, що представляють Німеччину, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Переможці отримали за свою довільну програму від суддів 159.31 бали і загальну суму в 235.90.
Екс-українка виборола золото Олімпійських ігор у Пхьончхані
2-е місце на рахунку Суй Венцзін і Хань Цун з Китаю - 235,47 бали, третє - у Меган Дюамель і Еріка Редфорда з Канади - 230,15.
Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.
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