Екс-українка Савченко в парі з Масо принесли Німеччини золото Олімпіади в парному катанні (фотогалерея)

Завершився розіграш другого комлекта нагород у фігуристів на Олімпіаді.

В Пхенчхані завершився розіграш комплекту нагород у фігурному катанні, де в змаганнях спортивних пар перемогу здобули екс-українка Олена Савченко і Бруно Масо, що представляють Німеччину, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Переможці отримали за свою довільну програму від суддів 159.31 бали і загальну суму в 235.90.

2-е місце на рахунку Суй Венцзін і Хань Цун з Китаю - 235,47 бали, третє - у Меган Дюамель і Еріка Редфорда з Канади - 230,15.

Представники збірної України в цьому виді програми участі не брали.