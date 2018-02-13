Новий рекорд Пхьочхана-2018: американський фігурист здійснив перший камінг-аут в історії Олімпіади

МОК вітає зізнання Адама Ріппона у гомосексуальності.

Голова комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Анджела Руджеро привітала визнання американського фігуриста Адама Ріппона у гомосексуальності. Також вона відзначила важливість термінології для дотримання гендерної рівності та закликала називати спортсменок жінками, а не дівчатками.

«Різноманіття МОК – те, до чого ми прагнемо, це наші олімпійська мета, – заявила Руджеро. – Це той сигнал, який ми посилаємо світу, так що можемо тільки вітати такі вчинки: це фантастика».

Адам Ріппон і його співвітчизник Гас Кенуорті, який виступає у фрістайлі, стали першою гей-парою в історії Олімпійських ігор, що не приховує свої відносини.