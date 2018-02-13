Новий рекорд Пхьочхана-2018: американський фігурист здійснив перший камінг-аут в історії Олімпіади
16:07, 13 лютого 2018Олімпіада
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МОК вітає зізнання Адама Ріппона у гомосексуальності.
Адам Ріппон / REUTERS
Голова комісії спортсменів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Анджела Руджеро привітала визнання американського фігуриста Адама Ріппона у гомосексуальності. Також вона відзначила важливість термінології для дотримання гендерної рівності та закликала називати спортсменок жінками, а не дівчатками.
«Різноманіття МОК – те, до чого ми прагнемо, це наші олімпійська мета, – заявила Руджеро. – Це той сигнал, який ми посилаємо світу, так що можемо тільки вітати такі вчинки: це фантастика».
Адам Ріппон і його співвітчизник Гас Кенуорті, який виступає у фрістайлі, стали першою гей-парою в історії Олімпійських ігор, що не приховує свої відносини.
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