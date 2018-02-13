Збірна Канади з керлінгу розгромила Швейцарію у фіналі міксту Олімпіади

Матч завершився з рахунком 10:3.

В Пхенчхані завершився фінальний матч змішаного турніру з керлінгу, в якому збірна Канади обіграла команду Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився достроково, після 6-го енду, з рахунком 10:3.

Швейцарський дует бився на рівних з суперниками тільки в перших двох ендах - 0:2 і 2:0. Після чого канадці перехопили ініціативу і міцно заволоділи грою - 4:0, 0:1, 2:0 і 2:0.

Після 6-го енду гра була достроково завершена.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна Росії виграла бронзову медаль у матчі з Норвегією.

Збірна України у турнірі з керлінгу не брала участь.