Українка Петрова невдало виступила у кваліфікації фрістайл-могула на Олімпіаді, посівши останнє місце

Українка впала при виконанні стрибка, зіпсувавши свій дебют на Іграх.

У Пхьончхані завершилися кваліфікаційні змагання серед фрістайлістів в категорії могул. Українська фрістайлістка Тетяна Петрова провалила другу частину кваліфікації, впавши при виконанні стрибка на першому трампліні.

Нагадаємо, що після першої частини кваліфікації Петрова займала передостаннє місце. За підсумками другої частини відбору наша спортсменка опустилася на останнє, 20-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань. Підсумковий результат Тетяни Петрової - 46.19 бали.

Сьогодні відбудеться фінал турніру.

Як повідомляв УНІАН, Україна лише вдруге в історії представлена у фрістайлі-могулі на білій Олімпіаді.