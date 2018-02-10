Німець Веллінгер виграв олімпійський турнір зі стрибків з трампліну
19:40, 10 лютого 2018Олімпіада
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Один з фаворитів змагань полях Стох посів лише 6-е місце.
Веллингер став першим олімпійським чемпіоном-2018 у стрибках з трампліну / Reuters
В Пхенчхані завершився турнір зі стрибків з трампліну в дисциліні К-98, (нормальний трамплін), де перемогу здобув німецький стрибун Андреас Веллінгер, повідомляє офіційний сайт змагань.
Німець в останньому стрибку показав результат 113,5 метра і загальну підсумкову оцінку від суддів 259,3 бали.
2-е місце і срібна медаль у Йохана Андре Форфанга з Норвегії - 250,9 бали, бронза - у його співвітчизника Роберта Йоханссона - 249,7 бали.
Фаворит змагань знаменитий поляк Каміл Стох посів лише 4-е місце.
Представники України в цьому виді програми участі не брали.
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