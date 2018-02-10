Голландські ковзанярки взяли весь п'єдестал пошани на дистанції 3000 метрів в Пхенчхані

Основний фаворит змагань Ірен Вюрст несподівано поступилася своїй співвітчизниці всього 0,8 секунди.

В Пхенчхані завершилсь змагання в ковзанярському спорті на дистанції 3000 метрів у жінок в рамках Олімпіади-2018, де всі три місця на п'єдесталі пошани завоювали сопртсменки з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт змагань.

Чемпіонкою Олімпійських ігор в цьому виді програми стала Карлейн Ахтеректе, яка у своєму забігу подолала дистанцію за 3 хвилини 59,21 секунди.

Трохи пізніше відбувся забіг за участю знаменитої Ірен Вюст, головної фаворитки турніру. Але вона несподівано показала результат 3.59,29 і на 0,08 секунди відстала від переможниці.

Бронза на рахунку Антуанетти де Йонг - 4.00,02.

В останньому забігу виступала ще одна претендентка на медаль Мартіна Скоблікова з Чехії, але її результат виявився лише 4-м за підсумками змагань - 4.00,54.

Представниць збірної України в цьому виді програми не було.