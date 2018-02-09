Відкриття Олімпіади-2018: найяскравіші моменти (фоторепортаж, відео)

В Пхенчхані відбулася грандіозна церемонія відкриття Ігор-2018.

В Пхенчхані (Південна Корея) почалася офіційна церемонія Відкриття зимових Олімпійських ігор-2018.

Церемонія розпочалася з традиційної театралізованої вистави з елементами місцевого фольклору і міфології. Корейський колорит був представлений глядачам на стадіоні і телеглядачам з усього світу.

Після театралізованої вистави відбувся парад команд, де Україну представили провідні атлети в зимових видах спорту. Всього нашу команду в Кореї будуть представляти 33 атлета. Прапороносцем збірної України в Пхенчхані стала капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійський чемпіон Сочі-2014 Олена Підгрушна.

Також особливістю церемонії став той факт, що команди КНДР і Південної Кореї пройшли в одному строю під прапором об'єднаної Кореї.

У свою чергу, збірна Росії не була допущена до Ігор. Окремі атлети цієї країни, які отримали право участі в Олімпіаді, пройшли під Олімпійським прапором і в нейтральному статусі "Олімпійські атлети Росії".

Після цього з промовою виступив президент МОК Томас Бах, а президент Південної Кореї Мун Джеін оголосив ігри відкритими.

Потім на стадіон був внесений олімпійський прапор - біле полотнище з п'ятьма переплетеними олімпійськими кільцями. А кульмінацією Відкриття стало запалення олімпійського вогню. Фігуристка Кім Єн А - олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 і срібний призер Сочі-2014 - прийняла факел з рук спортсменок жіночої команди Кореї з хокею з шайбою і запалила олімпійський вогонь над стадіоном.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Пхенчхані з 9 по 25 лютого.