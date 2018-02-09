Об'єднана команда Кореї вийшла на Церемонію відкриття зимових Ігор-2018

Зокрема, на Олімпіаді в одній команді виступатимуть представники КНДР і Республіки Корея в жіночому хокеї.

Делегації спортсменів КНДР і Республіки Корея вийшли разом на урочистій Церемонії відкриття Ігор-2018, яка прямо зараз проходить в Пхенчхані.

Команди вийшли під прапором об'єднаної Кореї - білим полотнищем, на якому зображений цілісний Корейський півострів.

Некторое час тому керівництво КНДР прийняло рішення відправити делегацію спортсменів на Олімпіаду в Пхенчхан. Також була досягнута домовленість між КНДР і Південною Кореєю про те, що жіноча команда з хокею буде створена з мгроков обох країн.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Південній Кореее з 9 по 25 лютого.