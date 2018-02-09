Об'єднана команда Кореї вийшла на Церемонію відкриття зимових Ігор-2018
14:45, 09 лютого 2018Олімпіада
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Зокрема, на Олімпіаді в одній команді виступатимуть представники КНДР і Республіки Корея в жіночому хокеї.
Спортсмени двох Корей об'єдналися на церемонії Відкриття ігор у Пхенчхані-2018 / Reuters
Делегації спортсменів КНДР і Республіки Корея вийшли разом на урочистій Церемонії відкриття Ігор-2018, яка прямо зараз проходить в Пхенчхані.
Команди вийшли під прапором об'єднаної Кореї - білим полотнищем, на якому зображений цілісний Корейський півострів.
Некторое час тому керівництво КНДР прийняло рішення відправити делегацію спортсменів на Олімпіаду в Пхенчхан. Також була досягнута домовленість між КНДР і Південною Кореєю про те, що жіноча команда з хокею буде створена з мгроков обох країн.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2018 проходить в Південній Кореее з 9 по 25 лютого.
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