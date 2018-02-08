На Олімпіаді пройшли перші змагання

У перший, неофіційний день Ігор стартував турнір з керлінгу.

На зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані сьогодні вночі стартували перші змагання. Розпочався турнір з керлінгу серед змішаних команд. Олімпіада-2018 Пхьончхан, Республіка Корея Дабл-мікст Груповий раунд 1-й раунд США – Олімпійські атлети Росії – 9:3 Канада – Норвегія – 6:9 Південна Корея – Фінляндія – 9:4 Китай – Швейцарія – 5:7 Турнірне становище: Південна Корея, Швейцарія, Норвегія, США – по 1 перемозі, Канада, Китай, олімпійські атлети Росії, Фінляндія – 0 перемог (1 гра). Нагадаємо, церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор відбудеться о п'ятницю, 9 лютого, о 13 годині за київським часом.

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