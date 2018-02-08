На Олімпіаді пройшли перші змагання

10:26, 08 лютого 2018
Олімпіада
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В олімпійському Пхенчхані стартували змагання з керлінгу / REUTERS

На зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані сьогодні вночі стартували перші змагання. Розпочався турнір з керлінгу серед змішаних команд.

Олімпіада-2018

Пхьончхан, Республіка Корея

Дабл-мікст

Груповий раунд

1-й раунд

США – Олімпійські атлети Росії – 9:3

Канада – Норвегія – 6:9

Південна Корея – Фінляндія – 9:4

Китай – Швейцарія – 5:7

Турнірне становище: Південна Корея, Швейцарія, Норвегія, США – по 1 перемозі, Канада, Китай, олімпійські атлети Росії, Фінляндія – 0 перемог (1 гра).

Нагадаємо, церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор відбудеться о п'ятницю, 9 лютого, о 13 годині за київським часом.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#Олімпіада в Пьхончхані