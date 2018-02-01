В Пхьончхані пройшло відкриття олімпійського селища

В Олімпійському селищі будуть розміщені члени делегацій збірних-учасниць Ігор.

Офіційна церемонія відкриття Олімпійського селища відбулася в південнокорейському Пхьончхані.

Про це повідомляє Yonhap.

У відкритті взяли участь голова оргкомітету зимових Олімпійських ігор 2018 року Лі Хі Бом і президент Національного олімпійського комітету Південної Кореї Лі Ки Хін. Над селищем були підняті прапори всіх країн, включаючи Північну Корею.

В Олімпійському селищі будуть розміщені члени делегацій команд, які приїхали на змагання.

Олімпійське селище складається з двох кластерів: перший розташований в горах, а другий на узбережжі. В гірському кластері розмістяться гірськолижники, бобслеїсти, біатлоністи, сноубордисти, лижники, саночники, скелетоністи і фрістайлісти. Загалом туди заїде 3500 тисячі чоловік.

У кластері на узбережжі будуть проживати шорт-трекісти, ковзанярі, керлінгісти, фігуристи і хокеїсти. Крім олімпійців там розмістять учасників Паралімпіади. Цей кластер розрахований на 2700 осіб.

1 лютого в Олімпійське село заїдуть спортсмени з 22 країн. В гірський кластер вже приїхала збірна Норвегії. В село на узбережжі вже заселилися команди Чехії, Угорщини та Нової Зеландії.