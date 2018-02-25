Норвезька лижниця Бйорген стала найбільш титулованою в історії зимових Олімпіад

14:13, 25 лютого 2018
Олімпіада
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Маріт Бьорген (в центрі) стала найбільш титулованою спортсменкою зимових Олімпіад / REUTERS

Для 37-річної спортсменки ця нагорода стала восьмою золотою і 15-ю в цілому на Олімпійських іграх. В активі Бйорген зараз 8 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі.

За кількістю золотих олімпійських медалей Маріт наздогнала своїх співвітчизників лижника Бйорна Делі і біатлоніста Уле-Ейнара Бйорндалена. Їх обох вона вже перевершила за загальною кількістю медалей.

Нагадаємо, що ще після бронзи в командному спринті Бйорген стала рекордсменом за кількістю олімпійських нагород на зимових Іграх.

Золота медаль Пхьончхана за змагання в лижному марафоні була вручена Бйорген під час офіційної церемонії закриття Олімпіади.

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Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Олімпіада-2018#Пхьончхан 2018