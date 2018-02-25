Норвезька лижниця Бйорген стала найбільш титулованою в історії зимових Олімпіад
14:13, 25 лютого 2018Олімпіада
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Нагородження Бйорген відбулося під час церемонії закриття Ігор.
Маріт Бйорген (в центрі) стала найбільш титулованою спортсменкою зимових Олімпіад / REUTERS
Норвежка Маріт Бйорген, яка сьогодні перемогла у лижному марафоні на 30 км класичним стилем на Олімпіаді в Пхьончхані, стала найбільш титулованою спортсменкою в історії зимових Ігор.
Для 37-річної спортсменки ця нагорода стала восьмою золотою і 15-ю в цілому на Олімпійських іграх. В активі Бйорген зараз 8 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі.
За кількістю золотих олімпійських медалей Маріт наздогнала своїх співвітчизників лижника Бйорна Делі і біатлоніста Уле-Ейнара Бйорндалена. Їх обох вона вже перевершила за загальною кількістю медалей.
Нагадаємо, що ще після бронзи в командному спринті Бйорген стала рекордсменом за кількістю олімпійських нагород на зимових Іграх.
Золота медаль Пхьончхана за змагання в лижному марафоні була вручена Бйорген під час офіційної церемонії закриття Олімпіади.
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