Норвезька лижниця Бйорген стала найбільш титулованою в історії зимових Олімпіад

Нагородження Бйорген відбулося під час церемонії закриття Ігор.

Норвежка Маріт Бйорген, яка сьогодні перемогла у лижному марафоні на 30 км класичним стилем на Олімпіаді в Пхьончхані, стала найбільш титулованою спортсменкою в історії зимових Ігор.

Для 37-річної спортсменки ця нагорода стала восьмою золотою і 15-ю в цілому на Олімпійських іграх. В активі Бйорген зараз 8 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі.

За кількістю золотих олімпійських медалей Маріт наздогнала своїх співвітчизників лижника Бйорна Делі і біатлоніста Уле-Ейнара Бйорндалена. Їх обох вона вже перевершила за загальною кількістю медалей.

Нагадаємо, що ще після бронзи в командному спринті Бйорген стала рекордсменом за кількістю олімпійських нагород на зимових Іграх.

Золота медаль Пхьончхана за змагання в лижному марафоні була вручена Бйорген під час офіційної церемонії закриття Олімпіади.