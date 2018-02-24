Жіноча збірна Японії виграла бронзові медалі на турнірі з керлінгу на Олімпіаді, обігравши Великобританію

Завтра у фінальному матчі золото розіграють Південна Корея і Швеція.

У Пхьончхані завершився матч за бронзові нагороди Олімпійських ігор у жіночому турнірі з керлінгу.

Збірна Японії виграла зустріч у збірної Великобританії. Матч завершився з рахунком 5:3, повідомляє офіційний сайт Олімпіади.

У першій половині матчу команди обмінялися результативними "ендами" - на вдалий "енд" британок японки відповідали аналогічним успіхом. У дев'ятому "енді" японська збірна вперше вийшла вперед - 4:3. А у вирішальному, десятому відрізку гри японки також виявилися точнішими.

Завтра у фінальному матчі доля золотих олімпійських нагород визначиться в суперництві збірних Південної Кореї та Швеції.