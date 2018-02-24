Кореєць Лі виграв чоловічий мас-старт у ковзанярському спорті на Олімпіаді
15:21, 24 лютого 2018Олімпіада
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Срібло та бронза на рахунку спортсменів з Бельгії і Голландії.
Кореєць Лі виграв олімпійський фінал в ковзанярському мас-старті / Reuters
В Пхенчхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок.
У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40 балів, а у голландця Коена Вервея - 7 хвилин 44.24 секунди, 20 балів і 3-е місце.
Представники України в цьому виді спорту не були представлені на Олімпіаді.
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