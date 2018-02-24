Кореєць Лі виграв чоловічий мас-старт у ковзанярському спорті на Олімпіаді

15:21, 24 лютого 2018
Олімпіада
179
Кореєць Лі виграв олімпійський фінал в ковзанярському олімпійському мас-старті / Reuters

Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок.

У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40 балів, а у голландця Коена Вервея - 7 хвилин 44.24 секунди, 20 балів і 3-е місце.

Представники України в цьому виді спорту не були представлені на Олімпіаді.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#ковзанярський спорт на Олімпіаді-2018