Кореєць Лі виграв чоловічий мас-старт у ковзанярському спорті на Олімпіаді

Срібло та бронза на рахунку спортсменів з Бельгії і Голландії.

В Пхенчхані завершився чоловічий мас-старт олімпійського турніру у ковзанярському спорті, де перемогу здобув представник Південної Кореї Сен-Хун Лі, повідомляє офіційний сайт змагань. Кореєць подолав трасу за 7 хвилин 43.97 секунди, перетнув фінішну межу першим і набрав 60 очок. У бельгійця Барта Свінгса результат 7 хвилин 44.08 секунди і 40 балів, а у голландця Коена Вервея - 7 хвилин 44.24 секунди, 20 балів і 3-е місце. Представники України в цьому виді спорту не були представлені на Олімпіаді.

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