У суботу в Пхенчхані буде розіграно вісім комплектів нагород Олімпіади

17:13, 23 лютого 2018
Олімпіада
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У суботу стануть відомі 5 нових олімпійських чемпіонів / pyeongchang2018.com

Також в цей день відбудуться матч за 3-е місце в чоловічому хокейному турнірі і гра за "бронзу" в жіночих змаганнях з керлінгу.

Розклад фіналів:

04.00. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки.

05.25. Гірські лижі. Мікст. Командні змагання.

07.00. Лижні гонки. 50 кілометрів. Чоловіки.

07.25. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки.

07.35. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки.

08.35 Керлінг. Фінал. Швеція - США. Чоловіки.

13.05. Керлінг. Матч за 3-е місце. Великобританія - Японія. Жінки

14.10. Хокей. Матч за 3-е місце. Канада - Чехія. Чоловіки.

14.30. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Жінки.

15.00. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Чоловіки.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#Олімпіада розклад дня