У суботу в Пхенчхані буде розіграно вісім комплектів нагород Олімпіади
17:13, 23 лютого 2018Олімпіада
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Також відбудуться матчі за бронзові медалі в чоловічому хокейному турнірі і жіночих змаганнях з керлінгу.
У суботу стануть відомі володарі 9 комплектів олімпійських нагород / pyeongchang2018.com
В суботу - передостанній день Олімпіади, в Пхенчхані буде розіграно 8 комплектів нагород змагань, повідомляє офіційний сайт Ігор.
Також в цей день відбудуться матч за 3-е місце в чоловічому хокейному турнірі і гра за "бронзу" в жіночих змаганнях з керлінгу.
Розклад фіналів:
04.00. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки.
05.25. Гірські лижі. Мікст. Командні змагання.
07.00. Лижні гонки. 50 кілометрів. Чоловіки.
07.25. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки.
07.35. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки.
08.35 Керлінг. Фінал. Швеція - США. Чоловіки.
13.05. Керлінг. Матч за 3-е місце. Великобританія - Японія. Жінки
14.10. Хокей. Матч за 3-е місце. Канада - Чехія. Чоловіки.
14.30. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Жінки.
15.00. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Чоловіки.
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