У суботу в Пхенчхані буде розіграно вісім комплектів нагород Олімпіади

Також відбудуться матчі за бронзові медалі в чоловічому хокейному турнірі і жіночих змаганнях з керлінгу.

В суботу - передостанній день Олімпіади, в Пхенчхані буде розіграно 8 комплектів нагород змагань, повідомляє офіційний сайт Ігор. Також в цей день відбудуться матч за 3-е місце в чоловічому хокейному турнірі і гра за "бронзу" в жіночих змаганнях з керлінгу. Розклад фіналів: 04.00. Сноуборд. Біг-ейр. Чоловіки. 05.25. Гірські лижі. Мікст. Командні змагання. 07.00. Лижні гонки. 50 кілометрів. Чоловіки. 07.25. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Жінки. 07.35. Сноуборд. Паралельний гігантський слалом. Чоловіки. 08.35 Керлінг. Фінал. Швеція - США. Чоловіки. 13.05. Керлінг. Матч за 3-е місце. Великобританія - Японія. Жінки 14.10. Хокей. Матч за 3-е місце. Канада - Чехія. Чоловіки. 14.30. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Жінки. 15.00. Ковзанярський спорт. Мас-старт. Чоловіки.

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