Голландський ковзаняр Найс став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів

Срібло та бронза на рахунку спортсменів з Норвегії та Південної Кореї.

В Пхенчхані завершилися олімпійські змагання в ковзанярському спорті на дистанції 1000 метрів у чоловіків, де перемогу здобув представник Нідерландів К'єлд Найс, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Спортсмен подолав дистанцію у своєму забігу за 1 хвилину 07.95 секунди.

2-е місце і срібна медаль у Хаварда Лорентцена з Норвегії - 0,04 секунди відставання, 3-е місце і бронза у Таї-Юн Кім з Південної Кореї - 0,27 секунди відставання.

Американець Шані Девіс, який був олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів у Ванкувері-2010 і Сочі-2014 цього разу зайняв 7-е місце - 0,83 секунди відставання від нового олімпійського чемпіона.

Представників України в цьому виді програми не було.