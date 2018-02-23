Голландський ковзаняр Найс став олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів

13:30, 23 лютого 2018
Олімпіада
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К'єлд Найс приніс Голландії чергове золото / Reuters

Спортсмен подолав дистанцію у своєму забігу за 1 хвилину 07.95 секунди.

2-е місце і срібна медаль у Хаварда Лорентцена з Норвегії - 0,04 секунди відставання, 3-е місце і бронза у Таї-Юн Кім з Південної Кореї - 0,27 секунди відставання.

Американець Шані Девіс, який був олімпійським чемпіоном на дистанції 1000 метрів у Ванкувері-2010 і Сочі-2014 цього разу зайняв 7-е місце - 0,83 секунди відставання від нового олімпійського чемпіона.

Представників України в цьому виді програми не було.

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Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#ковзанярський спорт Нідерланди Пхенчхан