Канадські фристайлістки завоювали золото і срібло Олімпіади у скі-кросі
06:12, 23 лютого 2018Олімпіада
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Бронза дісталася спортсменці зі збірної Швейцарії.
Серва принесла Канаді чергове золото Олімпіади / Reuters
В Пхенчхані завершився фінал Олімпіади в дисципліні фрістайлу скі-крос, де подвійну перемогу здобули представниці збірної Канади, повідомляє офіційний сайт змагань..
Келсі Серва завоювала золоту медаль, перемігши у великому фіналі.
У вирішальному заїзді вона випередила свою співвітчизницю Бріттані Фелан і швейцарку Фанні Сміт, які стали призерами Ігор.
Шведка Сандра Неслунд фінішувала четвертою і залишилася без медалі Ігор.
Представників збірної України в цьому виді програми не було.
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