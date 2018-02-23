Канадські фристайлістки завоювали золото і срібло Олімпіади у скі-кросі

Бронза дісталася спортсменці зі збірної Швейцарії.

В Пхенчхані завершився фінал Олімпіади в дисципліні фрістайлу скі-крос, де подвійну перемогу здобули представниці збірної Канади, повідомляє офіційний сайт змагань..

Келсі Серва завоювала золоту медаль, перемігши у великому фіналі.

У вирішальному заїзді вона випередила свою співвітчизницю Бріттані Фелан і швейцарку Фанні Сміт, які стали призерами Ігор.

Шведка Сандра Неслунд фінішувала четвертою і залишилася без медалі Ігор.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.