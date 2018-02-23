Канадські фристайлістки завоювали золото і срібло Олімпіади у скі-кросі

06:12, 23 лютого 2018
Олімпіада
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Серва принесла Канаді чергове золото Олімпіади / Reuters

Келсі Серва завоювала золоту медаль, перемігши у великому фіналі.

У вирішальному заїзді вона випередила свою співвітчизницю Бріттані Фелан і швейцарку Фанні Сміт, які стали призерами Ігор.

Шведка Сандра Неслунд фінішувала четвертою і залишилася без медалі Ігор.

Представників збірної України в цьому виді програми не було.

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