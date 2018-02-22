Вболівальниця з КНДР випадково зааплодувала американцям на Олімпіаді - епізод потрапив у ТВ-трансляцію (відео)

Японські телевізійники зняли унікальний момент.

Північнокорейській вболівальниці дісталося за оплески американцям. Інцидент стався під час виступу спортивних пар у фігурному катанні на Олімпіаді.

Інцидент помітили телевізійники з Японії.

Під час телетрансляції було помітно, що жіноча група підтримки з КНДР, яка завжди активна на інших виступах, повністю проігнорувала виступ американського дуету фігуристів. Але одна з фанаток почала плескати. Оплески "не тій" парі припинила сусідка вболівальниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, вболівальниці з Північної Кореї на Олімпіаді в Пхьончхані привернули увагу незвичайним способом підтримувати співвітчизників. Дівчата в єдиному пориві виконують пісні і національні танці. Їхня яскрава поведінка не залишилася непоміченою користувачами Твіттера.