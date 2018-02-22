Вболівальниця з КНДР випадково зааплодувала американцям на Олімпіаді - епізод потрапив у ТВ-трансляцію (відео)

18:48, 22 лютого 2018
Олімпіада
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Вболівальниці Північної Кореї / REUTERS

Північнокорейській вболівальниці дісталося за оплески американцям. Інцидент стався під час виступу спортивних пар у фігурному катанні на Олімпіаді.

Інцидент помітили телевізійники з Японії.

Під час телетрансляції було помітно, що жіноча група підтримки з КНДР, яка завжди активна на інших виступах, повністю проігнорувала виступ американського дуету фігуристів. Але одна з фанаток почала плескати. Оплески "не тій" парі припинила сусідка вболівальниці.

Як раніше повідомляв УНІАН, вболівальниці з Північної Кореї на Олімпіаді в Пхьончхані привернули увагу незвичайним способом підтримувати співвітчизників. Дівчата в єдиному пориві виконують пісні і національні танці. Їхня яскрава поведінка не залишилася непоміченою користувачами Твіттера.

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Теги: #КНДР на Олімпіаді-2018