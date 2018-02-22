У п'ятницю в Пхенчхані буде розіграно 4 комплекти нагород Ігор
18:00, 22 лютого 2018Олімпіада
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Також відбудуться півфінали хокейного турніру.
В п'ятницю буде розіграно 4 комплекти олімпійських медалей / pyeongchang2018.com
У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх в Пхенчхані будуть розіграні 4 повних комплекти нагород, а також відбудеться матч за бронзу у чоловічому турнірі з керлінгу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Також в цей день відбудуться півфінали хокейного турніру Росія-Чехія і Канада-Німеччина.
Розклад фіналів:
03.00 Фігурне катання. Жінки.
04.20. Фрістайл. Скі-крос. Жінки.
08.35. Керлінг. Матч за 3-е місце. Чоловіки.
12.00. Ковзани. 1000 метрів. Чоловіки.
13.15. Біатлон. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки.
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