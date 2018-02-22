У п'ятницю в Пхенчхані буде розіграно 4 комплекти нагород Ігор

Також відбудуться півфінали хокейного турніру.

У п'ятницю, 23 лютого, на Олімпійських іграх в Пхенчхані будуть розіграні 4 повних комплекти нагород, а також відбудеться матч за бронзу у чоловічому турнірі з керлінгу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Також в цей день відбудуться півфінали хокейного турніру Росія-Чехія і Канада-Німеччина.

Розклад фіналів:

03.00 Фігурне катання. Жінки.

04.20. Фрістайл. Скі-крос. Жінки.

08.35. Керлінг. Матч за 3-е місце. Чоловіки.

12.00. Ковзани. 1000 метрів. Чоловіки.

13.15. Біатлон. Естафета 4х7,5 км. Чоловіки.