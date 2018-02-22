Голландські ковзанярі кинули уболівальникам величезну медаль і травмували двох осіб (відео)

Атлети вирішили кинути медаль у натовп, проте вболівальники виявилися до такого не готові.

Ковзанярі зі збірної Нідерландів, відзначаючи третє місце в командній гонці, кинувши на трибуну вболівальників величезну бутафорську бронзову медаль в результаті чого дві людини отримали травми.

Читайте такожГолландці розділили з представником Південної Кореї п'єдестал у ковзанярському спорті на ОлімпіадіОдному з постраждалих, за даними голландських ЗМІ, довелося їхати в лікарню, другому допомога була надана на місці події, передає meduza.io.

За традицією кожному з голландських спортсменів, які посіли призове місце на Олімпіаді, під час святкування у Будинку Heineken в Олімпійському селі, вручається величезна медаль. Спортсмени передають її зі сцени уболівальникам, присутнім у залі.

Однак цього разу ковзанярі Свен Крамер, Ян Блокхейсен, Патрік Руст і Кун Фервей вирішили кинути медаль у натовп. Вболівальники виявилися до такого не готові.

Свен Крамер - капітан команди ковзанярів з Нідерландів вибачився за інцидент. Твіт з вибаченнями був опублікований Крамером на корейській мові. Спортсмен висловив співчуття у зв'язку з подією і побажав травмованим уболівальникам якнайшвидшого одужання.