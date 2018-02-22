Швейцарські гірськолижниці завоювали золото і бронзу в суперкомбінації Олімпіади

Срібло на рахунку американки Шиффрін.

В Пхенчхані завершилися фінальні змагання в гірськолижній суперкомбінації (швидкісний спуск + слалом) серед жінок, де перемогу здобула Мішель Гізін зі Швейцарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гізін була третьою в швидкісному спуску (1 хвилина 40.14 секунди) показала 4-й результат у слаломі (40.76), але зуміла стати кращою по сумі двох заїздів - 2 хвилини 20.90 секунди.

2-е місце і срібло на рахунку Мікаели Шиффрін з США, з відставанням від чемпіонки у 0,97 секунди. Бронза - у ще однієї представниці Швейцарії Венді Холденер - 1,44 секунди відставання.

Представниць України в цьому виді програми не було.