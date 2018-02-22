Російські керлінгісти повернуть олімпійські медалі через допінг-скандал

Бронзові медалі стали першими олімпійськими досягненнями російських керлінгістів в історії.

Бронзові олімпійські медалі, які завоювали російські керлінгісти Олександр Крушельницький та Анастасія Бризгалова на зимових Іграх в південнокорейському Пхьончхані, будуть повернуті спортсменами організаторам.

Про це повідомила прес-служба Федерації керлінгу (ФКР) Росії в середу, 21 лютого, передає DW.com.

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"Оскільки ми дійсно визнаємо той факт, що в його (Крушельницького. - Ред.) допінг-пробі був виявлений мельдоний, медалі, відповідно, віддаємо", - заявила представник ФКР Валентина Парінова, чиї слова наводять російські ЗМІ.

Як стверджує видання "Спорт-Експрес", в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) і Спортивному арбітражному суді не виключається версія злого умислу з боку невідомих, оскільки, судячи по пробі, в крові Крушельницького відстежується разовий прийом препарату напередодні Олімпіади. Раніше ФКР повідомила, що у справі Крушельницького будуть переглянуті записи з відеокамер, встановлених у Південній Кореї і Японії, де росіянин тренувався перед початком Олімпіади. Дані з камер будуть вивчені для з'ясування всіх можливих подробиць ймовірного порушення антидопінгових правил.

Свої медалі Бризгалова і Крушельницький завоювали в дабл-міксті. Ці нагороди стали першими олімпійськими досягненнями російських керлінгістів в історії. Незабаром після цього стало відомо, що в допінг-пробі "А" Крушельницького були виявлені сліди забороненого препарату мельдонію. У вівторок, 20 лютого, проба "Б" дала той самий результат.

Як заявив в понеділок в Пхьончхані директор з комунікацій МОК Марк Адамс, у разі підтвердження застосування допінгу російським спортсменом цей факт вплине на рішення про скасування санкцій щодо Росії. Спеціальна комісія МОК стежить за тим, як російські спортсмени на Олімпіаді дотримуються правил, запропонованих комітетом. 24 лютого МОК з урахуванням думки цієї комісії буде вирішувати, чи скасовувати дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії і чи зможуть спортсмени з РФ на церемонії закриття Олімпіади пройти під російським прапором.

Через допінгові скандали за рішенням МОК спортсмени з Росії виступають на Іграх-2018 під нейтральним прапором. Олімпіада в Пхьончхані триватиме до 25 лютого.