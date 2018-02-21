Урожайний день Олімпіади: у четвер буде розіграно 10 комплектів нагород
У четвер у Пхьончхані буде розіграно 10 комплектів нагород Олімпійських ігор-2018, повідомляє офіційний сайт змагань.
Це найбільш урожайний на фінали день змагань за всі два з гаком тижні Ігор.
Основна увага українських вболівальників - до жіночої естафети в біатлоні, де українська збірна спробує повторити або хоча б наблизитися до результату Олімпіади в Сочі (перше місце).
Пхьончхан-2018. Розклад фіналів
22 лютого
03.30 Сноуборд. Жінки. Біг-ейр
05.20 Фристайл. Чоловіки. Хаф-пайп
06.10 Хокей. Жінки. Фінал. Канада - США
06.30 Гірськолижний спуск. Чоловіки. Слалом
08.00 Гірськолижний спуск. Жінки. Комбінація
12.20 Лижне двоборство. Командні змагання (нормальний трамплін + естафета 4x5 км)
13.15 Біатлон. Жінки. Естафета 4x6 км
13.15 Шорт-трек. Чоловіки. 500 м
13.25 Шорт-трек. Жінки. 1 000 м
13.50 Шорт-трек. Чоловіки. 5 000 м