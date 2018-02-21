Збірна Чехії з хокею обіграла США і стала першим півфіналістом олімпійського турніру

Матч завершився в серії булітів з рахунком 3:2.

В Пхенчхані завершився перший матч 1/4 фіналу чоловічого хокейного турніру Олімпіади, де збірна Чехії обіграла команду США, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч закінчився в серії булітів з рахунком 3:2.

Команди обмінялися голами в першому і другому періодах. Спочатку на гол американця Райана Донато відповів точним кидком Ян Колар. А у другій 20-хвилинці на гол чеха Томаса Кундратека точним кидком відповів Джим Слейтер.

Третій період і 10-хвилинний овертайм виявилися безгольовими. А єдиний і переможний для чехів гол у серії булітів забив Петр Коукал.

Таким чином, збірна Чехії стала першим півфіналістом олімпійського чоловічого турніру з хокею. У півфіналі Чехія зіграє з переможцем пари Росія - Норвегія.