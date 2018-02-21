Українська фігуристка Хниченкова посіла передостаннє місце в короткій програмі і не потрапила у фінал
09:10, 21 лютого 2018Олімпіада
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Наша спортсменка випередила лише представницю Казахстану.
Українка Хныченкова не буде виступати в довільній програмі в жіночому одиночному катанні / Reuters
В Пхенчхані завершилися змагання з фігурного катання в короткій програмі в жіночому одиночному катанні, де єдина представниця України Ганна Хниченкова посіла передостаннє місце і не потрапила у фінал - довільну програму, повідомляє офіційний сайт змагань.
Українка за свій прокат отримала 47,59 бала, посівши 29-е місце з 30-ти учасниць.
Хниченкова випередила тільки Алісу Мамбекову з Казахстану, з оцінкою 44,40 бали.
Проміжними лідерами після короткої програми є росіянки Аліна Загітова (92,92 - світовий рекорд) та Євгенія Медведєва (81,61).
Фінал змагань у жіночому одиночному катанні відбудеться у п'ятницю, 23 лютого.
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