Українська фігуристка Хниченкова посіла передостаннє місце в короткій програмі і не потрапила у фінал

Наша спортсменка випередила лише представницю Казахстану.

В Пхенчхані завершилися змагання з фігурного катання в короткій програмі в жіночому одиночному катанні, де єдина представниця України Ганна Хниченкова посіла передостаннє місце і не потрапила у фінал - довільну програму, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка за свій прокат отримала 47,59 бала, посівши 29-е місце з 30-ти учасниць.

Хниченкова випередила тільки Алісу Мамбекову з Казахстану, з оцінкою 44,40 бали.

Проміжними лідерами після короткої програми є росіянки Аліна Загітова (92,92 - світовий рекорд) та Євгенія Медведєва (81,61).

Фінал змагань у жіночому одиночному катанні відбудеться у п'ятницю, 23 лютого.