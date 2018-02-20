Збірна США з хокею розгромила словаків і вийшла у чвертьфінал Олімпіади

Матч завершився з рахунком 5:1.

В Пхенчхані завершився матч 1/4 фіналу чоловічого хокейного олімпійського турніру, в якому збірна США розгромила команду Словаччини і вийшла в півфінал, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 5:1.

Після безгольового першого періоду американці тричі відзначилися у другому (на що словаки відповіли одним голом), і двічі - в третьому.

Голи на рахунку Донето (дубль), Вісневського, Аркобелло, Ро – у американців, і Черешняка - у словаків.

Таким чином, американці потрапили в компанію чвертьфіналістів, де за підсумками групового етапу виявилися команди Росії, Канади, Чехії та Швеції.

Як повідомляв УНІАН, пізніше сьогодні відбудуться інші матчі плей-офф - 1/8 фіналу - в яких зустрінуться Словенія – Норвегія, Фінляндія – Південна Корея і Швейцарія – Німеччина.