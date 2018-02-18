Бубка: золота медаль Абраменка - це видатне досягнення

Головний олімпієць країни привітав чемпіона Ігор-2018 Олександра Абраменка з золотою медаллю Пхьончхана.

Одним із перших новоспеченого олімпійського чемпіона Олександра Абраменка привітав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

«Це видатне досягнення, просто геніальний виступ. Щиро дякую Олександру і його наставнику Енверу Аблаєву, які подарували такі щасливі і приємні миті радості всьому українському народу. Найскладніший стрибок Абраменко залишив на супер фінал і зумів витримати це неймовірне напруження. Треба було йти ва-банк, адже перемагає лише найсильніший. Конкуренція на Іграх просто неймовірна».

«Я розумію, що зараз відчуває Олександр», - додає Сергій Бубка. – Я сам, коли вигравав Олімпійське «золото», не контролював емоції і не до кінця розумів, що відбулось. Це фантастичний стан, який я бажаю кожному спортсмену відчути на собі. Зараз він ще не розуміє, що відбулося і яку бажану перемогу здобув для фристайлу та всього українського олімпійського руху. Мені буде дуже приємно, завтра, на медал плазі, особисто вручити золоту медаль нашому Сашкові».

А ще головний олімпієць країни зізнався, що відчував, що саме сьогодні буде медаль, але про це нікому не казав і лише палко вболівав на трибунах за українця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фристайліст Олександр Абраменко завоював золоту медаль Олімпійських ігор. Це перша нагорода для українських олімпійців у Пхьончхані.