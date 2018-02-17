Поляк Стох виграв Олімпіаду в стрибках з трампліну на 120-метровому трампліні

Цього разу він випередив переможця на 90-метровому трампліні німця Веллінгера.

В Пхенчхані розіграний черговий комплект нагород Ігор-2018, де у змаганнях стрибунів з трампліна на великому 120-метровому трамліні перемогу здобув поляк Каміл Стох, повідомляє офіційний сайт Ігор.

Стох у вирішальній спробі стрибнув на 136.5 метри та отримав від суддів оцінку в 285.7 бали.

2-е місце на рахунку чемпіона Пхенчхана-2018 на звичайному трампліні Андреаса Веллінгера з Німеччини - 142.0 метра і 282.3 бали від суддів. Бронза - у Роберта Йоханссона з Норвегії - 134.5 метра довжина стрибка і 275.3 бали від суддів.

Представників України в цьому виді програми на Олімпіаді не було.