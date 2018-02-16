Віссер принесла збірній Голландії чергове золото Олімпіади в ковзанярському спорті

14:48, 16 лютого 2018
Олімпіада
300
Голландка Віссер несподівано виграла Олімпіаду на 5-кілометрівці / Reuters

В Пхенчхані завершились змагання з ковзанярського спорту у жінок на дистанції 5 000 метрів, де перемогу святкувала Есме Віссер, повідомляє офіційний сайт змагань.

У своєму забігу спортсменка подолала дистанцію за 6 хвилин 50.23 секунди.

Срібло у цій дисципліні на рахунку Мартіни Саблікової з Чехії, яка відстала від переможниці на 1,62 секунди. Росіянка Наталія Воронова завоювала бронзову медаль - 3,75 секунди відставання.

Україна в цьому виді програми представлена не була.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Зимова Олімпіада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олімпіада-2018#ковзанярський спорт Нідерланди Пхенчхан