Віссер принесла збірній Голландії чергове золото Олімпіади в ковзанярському спорті
14:48, 16 лютого 2018Олімпіада
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Спортсменка виграли змагання на дистанції 5 000 метрів.
Голландка Віссер несподівано виграла Олімпіаду на 5-кілометрівці / Reuters
В Пхенчхані завершились змагання з ковзанярського спорту у жінок на дистанції 5 000 метрів, де перемогу святкувала Есме Віссер, повідомляє офіційний сайт змагань.
У своєму забігу спортсменка подолала дистанцію за 6 хвилин 50.23 секунди.
Срібло у цій дисципліні на рахунку Мартіни Саблікової з Чехії, яка відстала від переможниці на 1,62 секунди. Росіянка Наталія Воронова завоювала бронзову медаль - 3,75 секунди відставання.
Україна в цьому виді програми представлена не була.
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