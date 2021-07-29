Плавець Михайло Романчук приніс Україні бронзову нагороду.

Український плавець Михайло Романчук виборов бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, яка стала для нашої збірної четвертою нагородою на Олімпіаді.

Як повідомили у Національному олімпійському комітеті України, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук виборов медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем. У фіналі він показав час 7.42,33.

Інший українець - Сергій Фролов - у фіналі став шостим із результатом 7.45,11.

Очільник НОК Сергій Бубка привітав Михайла Романчука, тренерський штаб та керівництво Федерації плавання України з медальним здобутком, й побажав спортивної удачі в наступних змаганнях на дистанції 1500 м.

Сам Романчук у коментарі прес-службі НОК заявив, що йшов до цієї перемоги 18 років.

"З 6 років, коли почав займатися плаванням та прийшов до свого тренера Петра Нагорного, разом з яким і вдалося досягти всіх результатів. Звичайно, без нього б нічого цього не було", - каже він.

За словами спортсмена, це був надзвичайно складний і незвичний фінал.

"Я дуже сподівався покращити свій олімпійський рекорд, який встановив у півфіналі. Але радує, що його так і не перевершили", - додав він. Попри невеличке розчарування, Романчук відзначив свій бойовий настрій на новий старт, на який вийде вже завтра.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич та Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Ще одну бронзу в скарбничку української збірної принесли стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук.

Автор: Юрій Годован