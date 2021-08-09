Державна нагорода олімпійцям становить: за "золото" – 125 тис. доларів, "срібло" – 80 тис. доларів, "бронзу" – 55 тис. доларів.

Українським спортсменам – переможцю та призерам Олімпійських ігор в Токіо будуть виплачені преміальні на загальну суму 1,84 млн доларів, у перерахунку це становить 49,57 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту.

Виплати будуть профінансовані з державного бюджету.

"За виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх в Токіо українські спортсмени цьогоріч отримують від держави грошову винагороду: за "золото" – 125 тис. доларів, "срібло" – 80 тис. доларів, "бронзу" – 55 тис. доларів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДвох тренерів білоруської збірної відсторонили від Олімпіади (відео)За підсумками виступів на Олімпійських Іграх у Токіо лише одному спортсмену вдалося виграти "золото" - Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном у греко-римській боротьбі (вага - до 87 кг), повідомляє Суспільне Спорт.

За вигране "золото" Беленюку передбачена виплата у розмірі 125 тис. доларів. Проте двом спортсменам вдалося його випередити за призовими.

Плавець Михайло Романчук та каноїстка Людмила Лузан здобули на Іграх у Токіо по дві медалі – "срібло" та "бронзу". Відповідно, вони мають отримати по 135 тис. доларів.

Ще дві спортсменки - Анастасія Савчук та Марта Фєдіна здобули по дві бронзові нагороди - у дуеті та у команді артистичного плавання. За це вони отримають по 110 тис. доларів.

80 тис. доларів за "срібло" заробили борець Парвіз Насибов, каратистка Анжеліка Терлюга, спортсменка Анастасія Четверикова, боксер Олександр Хижняк і велосипедистка Олена Старикова.

Нарешті, все бронзові медалісти отримають по 55 тисяч доларів.

Україна на Олімпійських іграх

Як повідомляв УНІАН, збірна України здобула на Олімпійських іграх в Токіо 19 медалей: 12 бронзових, 6 срібних і одну золоту. Цим самим наша команда посіла 16-у позицію в неофіційному медальному рейтингу - між Південною Кореєю та Іспанією.

Автор: Тамара Отовська