Подія 26 липня стане першою церемонією відкриття Олімпійських ігор, що проводиться за межами стадіону.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок заявив, що церемонію відкриття Паризьких Олімпійських ігор, заплановану на річці Сена, може бути перенесено на Стад де Франс, якщо загрозу безпеці вважатимуть занадто високою.

Виступаючи перед французькими ЗМІ BFM-TV і RMC, Макрон заявив, що правоохоронні сили Франції будуть мобілізовані на винятковому рівні для забезпечення безпеки заходу просто неба, пише Independent.

"Але якщо ми думаємо, що існують ризики, залежно від нашого аналізу контексту у нас є запасні сценарії. Є план B і план С", - сказав Макрон.

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Подія 26 липня стане першою церемонією відкриття Олімпійських ігор, що проводиться за межами стадіону. Близько 10 500 спортсменів пройдуть парадом через серце французької столиці на човнах по Сені за 6-кілометровим (3,7-мильним) маршрутом.

Організатори спочатку планували грандіозну церемонію відкриття для 600 000 осіб, більшість з яких будуть дивитися її безкоштовно з берегів річки. Але проблеми безпеки та матеріально-технічного забезпечення змусили уряд поступово скорочувати свої амбіції. Раніше цього року загальна кількість глядачів скоротилася приблизно до 300 000.

Французький уряд також вирішив, що туристам не буде надано безкоштовний доступ для перегляду церемонії відкриття з міркувань безпеки. Натомість безкоштовний доступ буде можливий тільки за запрошенням.

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